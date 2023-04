No cabe duda de que The Mandalorian es la serie más exitosa de Disney+ al día de hoy, y que su tercera temporada haya demostrado ser tan emocionante como inesperada y nutritiva. Sin embargo, bien dice el refrán: “hasta al mejor cazador se le va la liebre”.

Tal y como Yahoo! reporta, los fans de la serie han notado un error de filmación dentro de uno de los mejores episodios de la temporada 3: “Chapter 24: The Return”.

Dirigido por Rick Famuyiwa y producido por Jon Favreau, el capítulo parece mostrar un error en los efectos visuales del CGI, donde uno de los personajes de fondo literalmente fue un copy/paste dentro de la misma escena.

Cuando “Bo-Katan” concluye con su reunión de mandalorianos, la cámara parece abrirse en el minuto 17:05, y muestra a dos personajes en pantalla que lucen y se paran exactamente igual. Esto fue como una especie de estrategia de relleno que, bien utilizada, ayuda a simplificar el trabajo de la escena y incluso hasta costar menos dinero, pues en vez de contratar a más actores, sólo se reutilizan los elementos de la escena.

Sin embargo, esto fue muy evidente para millones de fans que terminaron notándolo. Échale un ojo al error a continuación.

¿Tú notarías un error como este? La verdad es que nosotros no. Sin embargo, no cabe duda de que los fanáticos de Star Wars han estado más atentos que nunca, sobretodo ahora que IGN calificó a uno de los episodios de esta temporada con un 9/10, y también se considere ésta como la mejor temporada no sólo de The Mandalorian, sino de todas las producciones que se hayan hecho de Star Wars.

¿Ya la viste? Recuerda que puedes hacerlo por Disney+. En otras noticias, la peor película de Star Wars (al menos en taquilla) podría tener una secuela.