“No More Lies” no sólo es el nombre de la primera colaboración oficial entre Tame Impala & Thundercat, sino que además, es el primer sencillo que este segundo ha lanzado desde 2020.

Tal y como Pitchfork reporta, la canción fue originalmente escrita por Stephen Bruner, quien luego trabajo el resto de los detalles y arreglos junto a Kevin Parker, para por fin convertir una idea en un pedazo de canción tan épica, que sencillamente esperaron a casi la mitad del año para sacarla.

Y si bien, It Is What It Is, el 4to álbum de estudio de Thundercat fue lanzado en 2020, el disco le hizo acreedor a un grammy en 2021 por mejor disco R&B, y hoy esta colaboración, podría ser el indicio de un regreso al cuarto de ensayo, al estudio de grabación y probablemente a los ensayos.

“Siempre había querido trabajar con Kevin Parker, pero jamás había podido encontrar un proyecto en el cual pudiera decir “Hey! Vamos a hacerlo”, hasta que Bruner se decidió a escribir esta canción y dijimos: Wow, puede que sea aquí. Así que estoy muy feliz”. Thundercat

Escucha la nueva colaboración de Tame Impala y Thundercat por acá:

