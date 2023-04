Desafortunadamente, luego del triste fallecimiento de Chris Cornell el 18 de mayo de 2017 en la ciudad de Detroit, Michigan, la relación entre los integrantes de Soundgarden y la familia del fallecido vocalista, ha sido tan triste y dramática que muchos de los proyectos póstumos que se tenían que realizar, no alcanzaron a ver la luz del día.

Es por eso que ahora, a través de CoS, se ha confirmado que luego de varios años de litigio, por sin se ha llegado a una resolución legal en la que Vicky Cornell podrá efectivamente cobrar gran parte de las regalías que le correspondían al vocalista, y un porcentaje considerable de lo que se consideran sus últimas canciones con Soundgarden.

Para aquellos que no estaban muy enterados, el origen de esto viene a que según Vicky, el management de la banda y su distribuidora, no estaban haciendo los pagos correspondientes. alas regalías del cantante. Ahora bien, debido a que ella misma se brincó varios pasos para pedir correctamente la dispersión de estos pagos, la distribuidora tuvo que hacer estos mismos pagos por omisión a la disquera correspondiente, misma que entonces, transfirió esas cantidades a management quienes finalmente terminaron por pagarle a la familia Cornell.

¿Y cuál es el problema de todo esto? Los impuestos. Hay un porcentaje de retención de impuestos en cada transferencia, que terminó por quitarle más del 46% de la ganancia total. Esto no fue por mala intención, sino que así funciona el mundo de las transferencias digitales.

Eso provocó que Vicky se sintiera robada y entablara una demanda que por fin ha concluido en el correcto formato de pagos, y una repartición de porcentajes que todos consideraron justos.

Si a esto sumamos que, legalmente las 7 canciones que se liberarán son parte de Soundgarden y no exclusivamente de Chris (cosa que fácilmente Vicky puede no entender porque los splits autorales no son cosa tan sencilla), la demanda se extendió en 2019 por una sensación de “robo”.

Hoy todo ya está bien, así que la banda ha compartido este comunicado para confirmar que próximamente, escucharemos música nueva y definitiva de Cornell:

