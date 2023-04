Una de las fuerzas más controvertidas del punk es, sin lugar a dudas, Johnny Rotten. Ya fuera profanando en televisión con sus compañeros de Sex Pistols; participando en una serie de notorios trucos publicitarios dirigidos por Malcolm McLaren; o su reciente apoyo a Donald Trump; Rotten fue uno de los primeros en utilizar la controversia como arma, y aún sigue siendo uno de sus mejores ases bajo la manga.

Uno de los aspectos en los que Rotten se ha ganado el aplauso y el desdén de los fans es en sus opiniones de otros músicos y sus obras. Si bien ha ofrecido comentarios brillantes de grupos en su época -incluidas sorprendentes valoraciones de The Beatles y Pink Floyd-, Rotten también ha realizado multitud de críticas condenatorias a otros artistas destacados.

A continuación, te presentamos una selección de grupos que Johnny Rotten detesta.

Green Day

Green Day es una de las bandas más famosas inspirados en Sex Pistols y el resto de la primera ola del punk. Sin embargo, Rotten no es fan del trío californiano y ha arremetido contra ellos un puñado de veces a lo largo de su carrera, siendo su principal queja que cree que Billie Joe Armstrong y la banda le copiaron.

“Son imitadores, eso es lo que son. Y se conforman con eso, y creen que de eso se trata. Pues no. Es un poco más. Se llama contenido, que es algo que ninguno de esos pajilleros de tercera tiene”. Vía MTV, 1996.

The Clash

Joe Strummer, el difunto líder de The Clash, era un gran admirador de Sex Pistols, sin embargo; Johnny Rotten tenía sentimientos mezclados hacía a él. Aunque decía admirar a The Clash, también afirmaba que el “falso socialismo” de Strummer le enfadaba.

“Hubo algunas cosas que The Clash dijo que realmente, realmente desafiaron mi sentido de la buena naturaleza. Quiero decir, hablando de la guerra de clases, Joe Strummer vivía en una mansión. No. A la m*erda con eso. Mira, él pretendía saltar de los autobuses, ya sabes, como en su chaqueta de cuero con tachuelas. No es nada personal, me gustaba Joe. Pero no puedes ser un socialista de champán, tienes que ser más honesto con nosotros que eso“. Vía Crack Magazine, 2013.

Hole

En un programa de televisión de los años noventa, Rotten hizo una analogía condenatorio de Love y su banda. Refiriéndose a su marido, Kurt Cobain, líder de Nirvana, dijo: “Courtney Love ama el dinero de Kurt”. Y continuó:

“Te encanta la idea de ser rebelde, pero no me has demostrado a mí, ni a nadie, qué es exactamente ser rebelde; ¿contra qué te rebelas? No eres más que un montón de confusión. Una farsante barata“. Vía Far Out.

Guns N’ Roses

Otro grupo controvertido con el que Johnny Rotten tiene problemas es Guns N’ Roses, especialmente con su líder, Axl Rose. En declaraciones a Q en julio de 1989, Rotten vinculó a Guns N’ Roses con el mainstream diciendo: “No quiero que el mainstream me acepte de ninguna forma porque les desprecio muchísimo”.

“No quiero codearme con Guns N’ Roses en una ceremonia de entrega de premios absurda del Salón de la Fama del Rock and Roll, dándoles palmadas en la espalda”. Vía Q, 1989.

Luego, durante la misma conversación en la década de 1990, en la que destrozó a Courtney Love, Rotten dijo sobre Axl Rose:

“Axl Rose. Su mediocre excusa (para no hablar conmigo), en este momento es que está en el estudio grabando. Este es un hombre, que también al mismo tiempo, proclama que le encanta, ¿eh? Mi forma de cantar. Es un fraude, y estoy decepcionado“. Vía Far Out.

U2

Aunque sus legiones de detractores no lo sepan, U2 tiene una profunda conexión con el punk. La banda surgió del movimiento post-punk de finales de los 70 antes de alcanzar la cima del éxito con The Joshua Tree, en 1987. A pesar de que Bono, Edge y la banda son fans del punk de toda la vida, Rotten se ha mostrado muy crítico con su trabajo.

“U2 es una banda que nunca debería haber existido”– declaró durante una entrevista con The Daily Star. “No hay experiencia vital en ninguna de sus canciones”. Vía The Daily Star.

Depeche Mode

Durante la charla de 1989 con Q, el líder de Public Image Ltd reveló que odiaba “absolutamente” a Depeche Mode. Tras un eructo, dijo:

“Un mal ejemplo de lo mal que pueden ir las cosas es Depeche Mode, a quienes odio absolutamente. No tienen vida. No hay amor en lo que hacen. Cuando los ves en directo es una tragedia. No se mueven, no se emocionan con lo que hacen…”. Vía Q, 1989.

Sin embargo, Johnny cambió de parecer cuando Depeche Mode lanzó el éxito “Personal Jesus”. Les alabó, sobre todo, por su excepcional manera de utilizar sonidos electrónicos. “Es otra canción que me encanta, me impresionó la valentía de tratar un tema así”, dijo.

Pet Shop Boys

Inmediatamente después de haber criticado a Depeche Mode, durante su infame entrevista con Q Magazine; Rotten prosiguió a criticar a Pet Shop Boys (otro ensamble de synthpop), describiéndolos como “patéticos y tristes” a la manera de Michael Jackson.