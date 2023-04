Puede que la carrera de Scarlett Johansson comenzara en 1994, sin embargo no fue hasta 2003 que Lost in Translation la catapultó verdaderamente a la fama y el reconocimiento internacional.

Es quizás por eso que al haberse encontrado a Bill Murray en un bar, la conversación haya resultado tan emocionante como reflexiva y enternecedora, ya que originalmente lo que Johansson parecía buscar de la actuación era más un enfoque artístico y hasta hollywoodense por así decirlo, y eventualmente, luego de ese papel y haber aparecido en filmes dirigidos por Woody Allen, hoy en día Scarlett es reconocida por una cosa y una cosa solamente: Avengers.

Y no es ningún secreto que Murray carece de filtros al hablar, por lo que fuentes cercanas aseguran que el encuentro, no distó mucho de las conversaciones diseñadas por Sofia Coppola:

“Fue muy catártico; hablar de él, sus problemas, su familia, así com de mí, mis dudas, metas y sueños cómo diferentes nuevas “manías” se me habían pegado de la industria y cómo ello me había moldeado. Fue de verdad como un sueño”.

Scarlett Johansson