Mick Jagger ha visto el futuro del rock ‘n’ roll 🎸, y sus nombres son Yungblud y Machine Gun Kelly😮.

“En la música rock se necesita energía, y no ha habido muchos cantantes de rock nuevos. Ahora hay unos cuantos”– dijo el mítico líder de los Rolling Stones en una nueva entrevista con la emisora de radio sueca P4, según informa The Independent.

“Tienes a Yungblud y a Machine Gun Kelly. Ese tipo de onda post-punk me hace pensar que todavía hay un poco de vida en el rock and roll”.

Yungblud, quien recientemente lanzó el sencillo “The Funeral” como continuación de ‘Weird!’ del 2020; ha citado a Jagger en el pasado como una inspiración para el tipo de longevidad de la carrera que espera tener, diciéndole a NME en 2019:

“No me importa estar durante 10 minutos, tener una canción de éxito, conseguir una p*ta mansión, tomar demasiadas drogas y matarme. Quiero estar haciendo esto hasta que me parezca a Mick Jagger. Todavía es muy sexy”. Yungblud vía NME.

Mientras tanto, Kelly ha impulsado el actual renacimiento del pop-punk en las listas de éxitos gracias a su asociación creativa con Travis Barker, que ha dado lugar a los exitosos álbumes `’Tickets to My Downfall’ y ‘Mainstream Sellout’ del mes pasado.

Su próxima gira de conciertos con Avril Lavigne y los teloneros WILLOW, Trippie Redd, Iann Diorr y, por supuesto, Barker, comienza este verano.

El rapero reconvertido en rockero también actuará en Lollapalooza durante julio, aunque esperemos que sea lo suficientemente sabio como para no volver a versionar “Aerials” de System of a Down después de destrozar la canción en el programa de Howard Stern a principios de este mes.

En cuanto a los Rolling Stones de Jagger, siguen en activo; este verano se embarcarán en una gira europea para celebrar el 60º aniversario de la banda.