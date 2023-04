Es desafortunado, pero muchos de los grandes rockstars de la historia han sucumbido ante la adicción de substancias. Anthony Kiedis, el mítico frontman de Red Hot Chili Peppers es uno de ellos, sin embargo; ha tenido el coraje suficiente para lidiar con ello y tomar consciencia sobre las oscuras revelaciones de sí mismo.

El problema de adicción de Anthony Kiedis comenzó a la tierna edad de 12 años, cuando se fue a vivir con su padre, quien también luchaba contra el abuso de sustancias. Fue durante esta época cuando experimentó por primera vez con las drogas y el alcohol, ya que su padre compartía sus vicios con él.

En 1988, Kiedis consiguió desintoxicarse por primera vez, sólo para sufrir una recaída en 1994 tras una intervención dental. A pesar de pedir explícitamente que no le administraran opiáceos, su médico le recetó el analgésico Tramadol, y sucumbió a la tentación.

Afortunadamente, Kiedis consiguió volver a la sobriedad en 2000 y desde entonces se ha mantenido firme en su recuperación. A lo largo de su batalla contra la adicción, el líder de Red Hot Chili Peppers ha sido sincero sobre sus experiencias y el esfuerzo que supone mantenerse sobrio.

Una de las canciones más emblemáticas de la banda, “Under the Bridge”, refleja la lucha de Anthony al narrar un oscuro momento de su vida en el que consumió drogas bajo un puente de Los Ángeles.

En una entrevista concedida a As It Lays hace tres años, el cantante reveló la epifanía que tuvo sobre su vida. Dijo que sigue siendo un adicto, no a las sustancias, pero que su personalidad siempre tendrá esa tendencia.

Durante la entrevista, le preguntaron a Kiedis: “Recientemente, ¿ha llegado a alguna revelación profunda sobre ti mismo?”. Él respondió:

“Casi todos los días. Mi revelación más reciente es que, aunque estoy sobrio, sigo siendo un flamante adicto a cualquier cosa que se presente que baje por los subterráneos de tu cerebro“. “Tengo esta poderosa personalidad adictiva en mi cabeza, pero también la capacidad de decir: ‘Bueno, eso es lo que soy en este momento, y estoy bien con ello’. Tom Hardy tiene un buen punto sobre estar agradecido de tener bocadillos y estar solo en tu casa”. Vía As It Lays.

