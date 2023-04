Anthony Kiedis, el reconocible líder de Red Hot Chili Peppers, no suele figurar en los tableros por controversias, sin embargo, en la década de los noventa vaya que expresó privada y públicamente su odio hacia el vocalista Mike Patton, de Faith No More.

En 1990, los Red Hot Chili Peppers no eran los gigantes de los festivales que son hoy y sus cuatro primeros álbumes no consiguieron entrar en las listas de éxitos. Entonces apareció Faith No More con Patton y, con su álbum ‘The Real Thing’, el grupo alcanzó la cima del éxito, para frustración de Kiedis.

Y es que, según Kiedis, las similitudes entre su estilo vocal y el de Patton eran tan evidentes, que creía estaba copiando su técnica. Durante una entrevista con Kerrang (vía Far Out) en 1990, Kiedis arremetió y dijo amenazadoramente:

“Mi baterista dice que va a secuestrar a Patton, afeitarle el pelo y cortarle un pie, sólo para que se vea obligado a encontrar un estilo propio. Sobre todo en el Reino Unido, donde FNM es mucho más conocido que nosotros. En Estados Unidos es otra historia, la gente es consciente de la profunda influencia que tuvimos en ellos”.

Los comentarios de Kiedis desconcertaron a Patton, quien no podía comprender qué lo había animado exactamente a hacer declaraciones tan fuertes. En todas las entrevistas que concedió fue interrogado sobre su opinión acerca de las críticas e inicialmente trató el tema con diplomacia.

“Es interesante. No creo que lo haya hecho. No nos sentimos amenazados el uno por el otro, porque nuestra música es muy diferente. Las similitudes son superficiales, pero en realidad hay un gran abismo entre nosotros. Estamos en lados diferentes del espectro: nosotros en el lado del rock y ellos en el del funk tradicional”.

Sin embargo, Patton admitió más tarde: “A decir verdad, me hizo mucha gracia. Si va a hablar de mí en las entrevistas, está bien, ¡es prensa libre! Está fuera de lugar. O se siente inadecuado o viejo”.

En 1999, cuando Patton reunió a su antigua banda Mr. Bungle, Red Hot Chili Peppers obligó a Warner a retrasar el lanzamiento de su álbum, ‘California’, por su título similar a ‘Californication’. Al parecer, la petición vino directamente de Anthony Kiedis.

Durante más de una década, no se supo exactamente qué llevó a Kiedis a proferir su mordaz comentario sobre Patton. Luego, en 2004, finalmente reveló: “Vi su video de ‘Epic’, y le vi saltando arriba y abajo, rapeando, y parecía que me estaba mirando en un espejo”.

En 2010, Patton intentó poner punto final a la situación y dijo: