Aunque con casi una década de diferencia en sus respectivas trayectorias, The Cure y Radiohead son dos de los actos más reconocidos del Reino Unido y sus líderes, Robert Smith y Thom Yorke; personajes indiscutibles que siempre han expresado admiración mutua. Sin embargo, los desacuerdos en el gremio artístico son normales y, alguna vez, Smith estuvo “violentamente en desacuerdo” con Yorke.

Esta discrepancia se remonta a la primera década del 2000, cuando la música (y la cultura, en general), comenzaron a trasladarse al plano digital. Antes de que existiera Spotify, los usuarios descargaban de manera ilegal la música de sus artistas favoritos, algo que por supuesto no le gustaba nada a las grandes discográficas.

En este contexto de confusión fue cuando Radiohead decidió, en una estrategia bastante audaz para la época; subir de manera completamente gratuita su séptimo material de estudio, ‘In Rainbows’, y esperar la gratificación monetaria que sus fans consideraran adecuada. Algo con lo que Robert Smith estuvo totalmente en desacuerdo.

Hablando con Music Radar en 2009, Smith explicó que estaba “violentamente en desacuerdo” con esta decisión, ya que el público no puede darle el valor al trabajo de un artista.

“El experimento de Radiohead de pagar lo que quieras… yo estaba en total desacuerdo con eso. No puedes permitir que otras personas pongan precio a lo que haces, de lo contrario no consideras que lo que haces tenga ningún valor, y eso no tiene sentido“.

“Si yo pongo un valor a mi música y nadie está dispuesto a pagarlo, pues más tonto yo, pero la idea de que el valor lo crea el consumidor es un plan idiota, no puede funcionar”.

Vía Music Radar.