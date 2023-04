En el mundo de los guitarristas, Tom Morello es uno de los más destacados jugadores. Ya sea con Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage o como músico de tour de Bruce Springsteen; el músico de 58 años de edad se ha formado, también, a través de la admiración que siente hacia otros colegas. A continuación, mencionamos 6 de los guitarristas favoritos de Morello y lo que tiene que decir sobre ellos.

Al hablar de algunas de sus mayores influencias, Morello destacó a algunos de los mejores del rock clásico, desde Jimmy Page hasta Jimi Hendrix.

En cuanto a su educación, Morello mencionó a Randy Rhoads, de la banda de Ozzy Osbourne, que tuvo un gran efecto en él : “Randy Rhoads era el póster que tenía en la pared y con el que practicaba ocho horas al día”.

Rhoads era conocido por su enfoque clásico del metal, aportando una luz melódica a Ozzy en canciones como “Crazy Train” y “Mr Crowley”. Morello también lo incorporó a varios de los solos de Rage, haciendo algunos de los más difíciles de los 90 en temas como “Take the Power Back”, que cuenta con movimientos rápidos que heredó de Rhoads.

El trabajo de todo guitarrista consiste en mezclar el lado luminoso y el oscuro de la música, y Morello encontró inspiración en ambos lados de la valla, llegando a decir:

“Puede que sea un cara o cruz entre David Gilmour por la emoción y Tony Iommi por los riffs”.

El trabajo de Gilmour con Pink Floyd siempre ha estado lleno de emoción, aportando humanidad a algunas de las torturadas canciones de Roger Waters como “Time” y “Money”. En el extremo opuesto, la habilidad de Iommi para darle la vuelta a los riffs dio lugar a algunos de los ganchos más siniestros de los primeros discos de Black Sabbath, desde “Iron Man” hasta “War Pigs”.

En una entrevista para la serie Metal Evolution, Morello habló largo y tendido sobre su particular forma de tocar la guitarra:

“En Rage Against the Machine, yo era el DJ del grupo. Eso me hizo pensar en el instrumento de una forma totalmente distinta. Aunque me encantaba la gente como Eddie Van Halen, pensé que ya había bastante de eso. Así que empecé a fijarme en las excentricidades de mi forma de tocar, y empezamos a escuchar algo que no habíamos oído antes”.

Aunque Morello rinda culto en el altar de los guitarristas que le precedieron, todo lo que toca procede de un ecléctico guiso musical.

Guitarristas favoritos de Tom Morello