Luego de que un video de TikTok se hiciera viral gracias a la interpretación de “Ella baila sola” que varios niños y niñas de una escuela primaria interpretaron, más noticias del mismo estilo han surgido Internet prácticamente cada día.

Y es que no cabe duda: Peso Pluma se ha convertido no sólo en un fenómeno mundial, sino en una sensación cultural en nuestro país que ha comenzado a permear en la infancia mexicana de una manera positiva, pues no sólo su música representa un grito de celebración y buena onda, sino que además, han habido maestras que han modificado sus letras para así, dar clases y nuevas ideas de enseñanza.

Pero no todo es estudio, ya que tal y como el título de esta nota lo indica, el video de TikTok que se viralizó el día de hoy es el de estos niños pequeños disfrutando de “Ella baila sola” a todo volumen y con toda la actitud de una nueva generación de apasionados por los corridos tumbados.

Al momento, el video ha logrado acumular más de 37 mil likes y más de 4 mil comentarios, los cuales celebran la energía de las niñas y niños, mientras que otros, por el contrario, están en contra de que Peso Pluma esté llegando hasta las escuelas primarias.

En otras noticias, Peso Pluma llega al número uno global de Billboard y le quita el puesto a Miley Cyrus.