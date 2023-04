Ethan Hawke y Pedro Pascal vivirán un romance en el nuevo cortometraje que Pedro Almodóvar que llegará a los cines españoles este próximo 26 de mayo.

Tal y como Variety reporta, Extraña forma de vida, el título de este nuevo proyecto audiovisual a manera de cortometraje, se trata de un western en el que dos amigos que solían cabalgar juntos, se separan por cuestiones de la vida hasta que en un reencuentro, se confiesan su amor y viven un amor prohibido para la época, para su ciudad y para el mundo.

“Un hombre monta a caballo por el desierto que lo separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, tanto el sheriff como Silva, el ranchero que cabalga para encontrarse con él, trabajaron juntos como sicarios. Silva lo visita con la excusa de reencontrarse con su amigo de juventud, y efectivamente celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente Jake le dice que el motivo de su viaje no es rememorar su antigua amistad”. – Almodóvar

La película es probable a llegar a Mubi, aunque por el boom de Pascal gracias a series como Last Of Us en HBO Max y The Mandalorian en Disney+, es casi seguro que Netflix compre derechos para poder tenerla en su streaming.

El casting además se complementa de nombres de altura como Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto y Daniela Medina, así que dale una oportundiad al trailer y checa por acá el más reciente proyecto de Pedro Pascal:

En otras noticias, Corey Taylor nombra el actor que debería interpretarlo en una película de Slipknot.