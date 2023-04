Puede que creas que Pearl Jam se está sumando a esta gran movida en contra de Ticketmaster, sus precios, cargos excesivos y prácticas corruptas para beneficiar la reventa, sin embargo, la banda liderada por Eddie Vedder es en realidad la fundadora de todo un movimiento en contra de la boletera.

En 1993, Pearl Jam fue la primera banda en la historia en alzar la voz en contra de los grandes cargos que Ticketmaster sumaba a los boletos. Es por eso que al criticarles, la boletera decidió prohibirles tocar en todos los venues que controlaban, empujando a Vedder y compañía a buscar un gran terreno donde realizar su show.

Originalmente, Pearl Jam se negaba a cobrar más de $18.50 dólares por boleto más los $1.80 dólares de cargo por servicio, algo a lo que Ticketmaster se opuso, pues aseguraron que dicho costo no cubría el precio total de los eventos.

Así que en búsqueda de dónde poder presentarse, la banda se dio cuenta de que era capaz de concentrar un montón de gente en cualquier localización, así que tomaron el Empire Polo Club, que contaba con una basta explanada llena de césped situada en la localidad de Indio, California, donde realizaron dicho concierto y expulsaron a Ticketmaster de la jugada:

Esa fue una batalla ganada, desafortunadamente, una lucha individual no gana toda una guerra, y dicho concierto que hoy se considera como uno de los movimientos más inteligentes contra los monopolios de la música, también es una muestra de que a los malos no se les puede ganar en su propio juego, ya que hoy en día en ese mismo recinto se celebra el festival de Coachella, donde los tickets normales cuestan $549.00 dólares y los VIP se alzan hasta $1,609.00 dólares y eso ni siquiera es contemplando el camping.

Es por eso que ahora que Taylor Swift, Bad Bunny y The Cure han comenzado a considerar maneras de contrarrestar los abusos de Ticketmaster, Eddie Vedder regresará como el avatar para formular una gira que no exponga a sus fans a precios estúpidamente elevados, en venues donde no apliquen los excesivos cargos por servicio, y con métodos para evitar que la misma boletera fomente la reventa.

¿Cuáles son las estrategias? Número uno, los tickets no serán transferibles. Eso quiere decir que para comprar uno debes de presentar tu identificación y no se lo puedes regalar a nadie más. Esto evita que la misma boletera propicie la reventa de los boletos y exagere sus precios como lo hace StubHub.

Lo segundo, básicamente se centra en que el 10% de los tickets serán vendidos a través de la página de Pearl Jam, de esta manera se creará una especie de subsidio que evita que la venta de los mismos incremente el costo de la reventa en caso de existir.

¿Lo lograrán? Seguro que sí. Esta no es la primera vez de Pearl Jam en el rodeo.

En otras noticias, es más fácil sacarte la Lotería que ver a Frank Ocean en vivo.

Fuente: Stereogum.