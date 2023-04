¡Es hoy, es hoy! No hay plazo que no se venza ni fecha que no llegue, y el día de hoy (28 de abril), Rosalía ofrecerá un concierto en la plancha del Zócalo capitalino, tras haber protagonizado el festival Ceremonia este mismo mes.

Como suele suceder con muchos de los actos gratuitos en el Zócalo, la presentación de la Motomami no ha estado exenta de polémica. Mientras que algunos que no tuvieron la oportunidad de verla anteriormente están emocionados de poder hacerlo sin pagar un peso; otros han cuestionado el actuar del gobierno capitalino, acusándolos de proselitismo y sugiriendo que la paga de Rosalía salió de recursos públicos.

Ante esta última pregunta, sobre cuánto y de dónde salió el dinero para pagarle a Rosalía (cuya paga supuestamente ronda los $10 millones de pesos); OCESA ha emitido un comunicado en redes sociales asegurando que la española lo hará de manera gratuita.

“Rosalía está ofreciendo este concierto sin ningún tipo de beneficio económico, con la intención de retribuir el cariño y amor por el público mexicano que la ha apoyado desde los inicios de su carrera“- anunció OCESA, la mayor empresa se entretenimiento en México, que se hará cargo de la producción del evento.

Así mismo, el comunicado anuncia que el Gobierno de la CDMX y Protección Civil se harán cargo del control de asistentes y de la seguridad.

De cualquier manera, los comentarios de la publicación evidencian que no todos están contentos por la presentación, enormemente manchada por supuestos intereses políticos. Recordemos que en 2024 habrán elecciones presidenciales en México, y Claudia Sheinbaum buscará postularse a través de su actual partido político, Morena.

Desgraciadamente se está utilizando este concierto para fines electorales a nombre de la regenta, @rosalia debe de saber que esto es ilegal ! Y es gratis para el pueblo pero no es gratis para México — Maria (@zdenams) April 28, 2023

Rosalía se presentará hoy viernes 28 de abril en la explanada del Zócalo capitalino y la entrada será completamente gratuita. Las estaciones del metro Zócalo y Allende permanecerán cerradas durante toda la jornada, así como las siguientes calles: