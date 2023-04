El cine y la música son dos artes estrechamente vinculadas entre sí. Es así que el soundtrack de películas memorables ha influido en el trabajo de rockstars, como por ejemplo Noel Gallagher. El hombre de Oasis habló de uno de sus cineastas favoritos, Quentin Tarantino, y cuál película de su catálogo lo “cambió todo”.

Hablando con la revista Mojo (vía Far Out) sobre sobre sus películas favoritas, Noel Gallagher no pudo evitar mencionar clásicos como ‘El bueno, el malo y el feo’ y ‘Star Wars: Una nueva esperanza’, sin embargo, destacó a ‘Pulp Fiction’ como el largometraje que lo cambió todo en la cultura pop.

“El signo de que es gran arte es lo que pasa después, y esta película cambió todo. Incluso el traje negro y la corbata negra volvieron, antes de eso solo lo usaban los mozos”.

Protagonizada por John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Ving Rhames y Uma Thurman, ‘Pulp Fiction’ (1994) narra varias historias de crímenes en Los Ángeles, California. El título hace referencia a las revistas pulp y a las novelas policíacas hardboiled populares a mediados del siglo XX, conocidas por su violencia gráfica y sus diálogos contundentes.

La autorreflexividad, la estructura poco convencional y los numerosos homenajes y pastiches han llevado a los críticos a describirla como una piedra angular del cine posmoderno. En 2013, fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”.

Mientras tanto, Noel Gallagher nombró a sus 20 guitarristas favoritos de todos los tiempos. Neil Young, George Harrison y Jeff Beck figuran en la lista. Entérate de los detalles por aquí.