Pese a la polémica y los dimes y diretes con su hermano menor, nadie puede negar que Noel Gallagher es uno de los músicos y compositores más destacados de Gran Bretaña.

Ya sea con la banda que lo catapultó al súper estrellato, Oasis, o con su posterior proyecto con The High Flying Birds; la música de Noel es definitivamente una mezcla entre creatividad pura e inspiración clásica.

Y es que, un poco en contraste con Liam; Noel siempre ha rendido homenaje a las estrellas de rock que le precedieron.

Tanto en solitario como en conjunto, ha infusionado su música con referencias a grupos como The Beatles, The Who, Bob Dylan y muchos más.

Sin embargo, aunque de primera instancia podrían parecer propuestas diametralmente opuestas, Noel guarda una profunda admiración hacia Pink Floyd, los amos de la psicodelia y el rock experimental, tal y como ha declarado con anterioridad.

Encabezados por David Gilmour y Roger Waters, Pink Floyd dominó el panorama musical de la década de los 70’s con sonidos experimentales y matices atmosféricos.

Algo que un joven Noel Gallagher incorporaría años más tarde a su propio estilo.

Hablando con Desert Island Discs de la BBC Radio 4, Noel detalló su amor por Pink Floyd. La leyenda de Manchester eligió “Nobody Home” como su canción favorita de la banda, e incluso como el único corte que se llevaría a una isla desierta. Al respecto, le confesó a la conductora Kirstie Young:

“Voy a elegir un tema de Pink Floyd del álbum The Wall. Me sé todas las palabras y puedo cantarlo en secuencia a la primera de cambio. Roger Waters, para mí… me encantaría conocerlo. Sus canciones son tan sencillas, pero la historia es tan grandiosa y todo es tan épico; me gustaría poder escribir un álbum así. Un álbum conceptual. Creo que primero tendría que ponerme extremadamente pretencioso, pero este tema, llamado ‘Nobody Home’, me hace perder la cabeza”. Vía Desert Island Discs.

Luego, en un tono completamente a broma, Noel dijo: “Probablemente la he copiado al menos tres veces o más. Si estás escuchando esto Roger Waters, un día te voy a lamer la cara”. Una temible amenaza para acompañar uno de los momentos más bellos de un disco desolador.

“Nobody Home” se escribió a finales del desarrollo de ‘The Wall’, tras una discusión entre la banda y Roger Waters. En la canción, el personaje de “Pink” describe su solitaria vida de aislamiento tras un muro mental autocreado.

No cuenta con nadie con quien hablar y todo lo que tiene son sus posesiones. La canción describe lo que Roger Waters dice que experimentó durante su tour de 1977, la primera gran gira de estadios del grupo. Además, contiene algunas referencias al miembro fundador de Pink Floyd, Syd Barrett.