Noel Gallagher no tiene pelos en la lengua y la lista de artistas a los que ha criticado es larga. Todos, desde los Arctic Monkeys y Coldplay, pasando por Harry Styles, se han enfrentado a la cólera del mayor de los Gallagher.

Sin embargo, en esta ocasión, ahondaremos en un género distinto al que Noel está acostumbrado a criticar, pues alguna vez nombró a la banda de punk rock más espantosa de la historia.

Se trata de nada más y nada menos que de Sum 41, a quienes Gallagher nombró como “la banda más m*erda de todos los tiempos”, un insulto que incluso colocaron con orgullo en sus comunicados de prensa.

No es de extrañar que el grupo de pop-punk no fuera del gusto de Gallagher, pero, paralelamente, le hizo sentirse agradecido de estar vivo.

“¿Alguna vez has mirado al cielo y has pensado: me alegro de estar vivo? Después de escuchar a Sum 41, pensé que estaba vivo para escuchar a la banda más m*erda de todos los tiempos, lo cual es bastante importante si lo piensas.

De todas las bandas que han pasado antes y de todas las que pasarán en el futuro, yo estaba por aquí cuando estaba lo peor”.

Vía Far Out.