Con siete materiales de estudio, las opciones para indagar en el sonido que Oasis desarrolló en 14 años de trayectoria son muchas. Por supuesto, existen los grandes himnos de estadio como “Wonderwall”, “Live Forever” o “Don’t Look Back In Anger” y, también, aquellos cortes que no complacen a los hermanos Gallagher. En el caso de Noel esa canción es “Sunday Morning Call”.

El tema apareció en el cuarto álbum de la banda, ‘Standing On The Shoulders Of Giants’ (2000), que marcó un alejamiento de su sonido clásico y puso el último clavo a la era del britpop, para seguir adelante en los terrenos de la psicodelia. Sin embargo, la lenta “Sunday Morning Call” se alejaba del tema del álbum y parecía un intento de repetir los éxitos anteriores de la banda, pero sin el mismo encanto.

Aunque durante mucho tiempo se ha especulado con que Kate Moss es la inspiración detrás del corte, Noel nunca lo ha confirmado. Cuando Radio X le preguntó en 2021 cuál era su canción menos favorita del grupo, Gallagher no dudó en responder: “Sunday Morning Call”. En su explicación cargada de improperios, Noel dijo:

“Porque es una m*erda. Odio esa canción. La odio tanto [que] la dejé fuera del álbum de sencillos de Oasis. Así de jodidamente la odio. Y yo la escribí”.

De hecho, todo ‘Standing On The Shoulders Of Giants’ es una fuente de arrepentimiento para Noel.