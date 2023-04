En la década de los noventa, en lo que al auge musical se refiere, Oasis y Radiohead eran diametralmente opuestos. Mientras que el conjunto encabezado por Thom Yorke desdeñaba el estrellato y todo lo que trae consigo; los hermanos Gallagher disfrutaban de ser uno de los actos más populares del momento y lo abanderados del britpop.

A pesar de estas diferencias, eso no quiere decir que no existiera admiración entre ambos grupos. De hecho, Noel Gallagher siempre ha declarado públicamente que es fanático de Radiohead, e incluso ha nombrado su canción favorita de la banda.

En 2015, Stereogum pidió a 33 músicos que nombraran sus temas favoritos de Radiohead. Para J Mascis, de Dinosuar Jr, se trata de “Black Star”, de ‘The Bends’. Wayne Coyne, de The Flaming Lips, por su parte, optó por “There, There” de ‘Hail To The Thief’, de 2003. Y, al igual que Mascis, Noel Gallagher confesó que su disco favorito de Radiohead era ‘The Bends’:

“Me gusta The Bends. Recuerdo haberlo comprado cuando salió y recuerdo que ‘Fake Plastic Trees’ me dejó alucinado cuando la escuché. Estaba escribiendo canciones como ‘Champagne Supernova’ y ‘Don’t Look Back In Anger’, y tenía el mismo estilo, ¿me entiendes? Así que ya me resultaba familiar”.

“Es una gran canción. Ojalá escribieran más canciones como ésta”- añadió Gallagher. “Han hecho un montón de cosas geniales. Cómo se llama, ‘Karma Police’ es genial. No estoy muy familiarizado con sus títulos. Escucha, son una banda jodidamente buena con un buen cantante. Los he visto, son jodidamente brillantes en directo”.

Así mismo, Gallagher se deshizo en elogios hacia el guitarrista de Radiohead y ahora célebre compositor de cine Jonny Greenwood.

“Jonny Greenwood es uno de mis músicos favoritos. Creo que es un genio. La última vez que los vi, en Coachella, tuve una reacción física ante ellos en la que no podía estar en el mismo campo mientras actuaba”.

Todo un elogio, sobre todo viniendo de un músico que ayudó a definir el sonido de los noventa. Puedes volver a escuchar “Fake Plastic Trees” a continuación.