A 15 años de lanzamiento del último álbum de Oasis, Noel Gallagher se ha formado un criterio muy sólido con respecto al catálogo discográfico del conjunto de Manchester y, naturalmente, hay uno en el inventario que realmente no es de su agrado.

Muchos fanáticos podrían pensar que el mayor de los hermanos Gallagher no se entusiasma tanto con materiales como ‘Heathen Chemistry’ (2022) o ‘Don’t Believe The Truth’ (2005), esfuerzos que ya no forman parte del canon de la era dorada de Oasis.

Sin embargo, el álbum de Oasis que Noel Gallagher odia más es ‘Be Here Now’ (1997), su tercer y último trabajo de la prolífica década de los noventa, del que se desprenden sencillos como “Stand By Me” o “Don’t Go Away”.

“Es el sonido de… un puñado de chicos, metidos en coca, en el estudio, importándoles una m*erda”, resumió Noel en 2004. “Todas las canciones son muy largas, y todas las letras son una m*erda, y por cada milisegundo que Liam no dice una palabra, hay un p*to riff de guitarra al estilo Wayne’s World”. Vía Far Out.

Noel no fue mucho más generoso con el álbum cuando Talia Schlanger le entrevistó en 2018.

“Era la primera vez que me exigían escribir un álbum como el mayor compositor del mundo. Así que me marchité bajo esa presión, creo”. Continuó explicando:

“Odio ese álbum”, admitió Gallagher. “Y no por otra razón que porque yo estaba allí cuando lo escribí, y no debería haberlo escrito. ¿Sabía en ese momento que era malo? De verdad, lo escribí estando de vacaciones. Para empezar, no deberías escribir discos de rock and roll en pantalones cortos”. “Recuerdo que volví a Londres con la maqueta y pensé que estaba bien. Se lo presenté a todo el mundo y, sinceramente, fue como si hubieran escuchado el mejor disco de todos los tiempos, y pensé: ‘Oh, entonces puede que sea realmente bueno'”. Vía Far Out.

Por su parte, Liam es un defensor fehaciente de ‘Be Here Now’ y, naturalmente, ha rebatido la posición de su hermano Noel en cuanto al álbum. “Si no le gustaba tanto, no debería haberlo sacado”, dijo Liam a NME en 2006. “No sé qué le pasa, pero es un disco de primera y estoy orgulloso de él, sólo que es un poco largo”.

