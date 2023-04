En nuestra gustada sección: niños tocando un instrumento y regresándole la fe en la humanidad a señores de 30 o más años, Nandi Bushell, la diosa de los niños tocando un instrumento que le regresan la fe en la humanidad a señores de 30 o más años, ha regresado con un interesante ensamble de covers que en vez de extenderse hasta la estrofa final, únicamente se limita a las intro en esta ocasión.

Repasando las canciones más emblemáticas de Nirvana, Black Sabbath, System of a Down, The Beatles, Metallica, RUSH y otros proyectos más, la pequeña Nandi quien además fue elegida como la Rookie of the Year por CoS en 2021, luego de haber llegado al mismo escenario que los Foo Fighters junto a Dave Grohl, nos mostró un interesante repaso por las introducciones de tracks como “Smells Like Teen Spirit,” The Beatles’ “Come Together,” Royal Blood’s “Out of the Black,” “YYZ” y hasta “Fool in the Rain” de Led Zeppelin.

¿Esperábamos un popurrí? No. ¿Obtuvimos un popurrí? Sí. ¿Está bueno el popurrí? La verdad sí, la verdad con todo y todo tiene una interesante forma de acercarse a los puentes instrumentales y adaptación del temo que de por sí, dista mucho entre una canción y otra, qué decir de los “géneros”.

¿Quieres escucharlo? Dale por acá. Nandi tiene lo suyo. Ya también deberíamos bajarle al speech de que es una niña regresándole la fe en la humanidad a treintones, para darle su mérito como la intérprete que es.

Fuente: CoS.