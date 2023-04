Definitivamente el rock y sus derivados no están viviendo su mejor momento, y el más reciente lanzamiento de Metallica demuestra la teoría. Por primera vez en 35 años, el nuevo disco de las leyendas del thrash metal no debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, convirtiéndose así en el peor estreno de la banda desde 1988.

Sin duda, el duodécimo esfuerzo de James Hetfield y compañía ha demostrado ser divisivo, pero incluso lanzamientos como el odiado ‘St. Anger’ lograron tomar la 1ra posición.

¿Será culpa de la brecha generacional?

En lugar de Metallica, el puesto más alto en la lista Billboard 200 (los álbumes más populares de la semana según Luminate, basada en el consumo multimétrico); es ocupado por ‘One Thing at a Time’, de la controvertida estrella del country Morgan Wallen, por séptima semana consecutiva. Metallica no figura ni siquiera en el Top 50.

Desde su lanzamiento el pasado 14 de abril, Metallica ha conseguido vender el equivalente a 146 mil unidades, de las cuales 134 mil proceden de las ventas reales del álbum y el resto se refleja en los servicios de streaming.

Dicho esto, es importante señalar que esto sólo afecta a la lista Billboard de Estados Unidos. Al otro lado del océano, en el Reino Unido, ’72 Seasons’ logró situarse en el primer puesto, la primera vez que Metallica lo consigue desde ‘Death Magnetic’.

Y aunque no aterrizaron en el número uno de la lista Top 200, eso no significa que ’72 Seasons’ no recibiera su parte justa de reconocimiento por parte de Billboard. De hecho, el álbum alcanzó el primer puesto en las listas Top Album Sales, Top Rock Albums y Top Hard Rock Albums de Billboard.

A pesar de no haberse colado en las listas disponibles, Metallica iniciará su gira mundial a finales de esta semana, empezando por Europa antes de regresar a los Estados Unidos.

México también está considerado en la parte latinoamericana del tour. Metallica ofrecerá una jornada cuádruple en el Foro Sol, que se llevará a cabo durante la última semana de septiembre del 2024.