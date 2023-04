Han pasado casi 20 años desde que Metallica introdujo a Robert Trujillo como su nuevo bajista, tras la partida de Jason Newsted.

Siendo las leyendas de la música que son, y con una agenda de trabajo tan apretada; resulta normal que, a veces, los ánimos se calienten y surjan malos entendidos.

Es como pasar toda una vida encerrado en el mismo cuarto con tus hermanos. Trujillo lo sabe a la perfección, y recientemente habló sobre una vez en la que James Hetfield y él tuvieron un argumento, que tensó ligeramente a la banda.

Robert Trujillo es el invitado principal del último episodio de “The Ex-Man With Doc Coyle”, el podcast en el que el guitarrista de Bad Wolves y God Forbid, Doc Coyle; habla con profesionales del mundo de la música y otras industrias creativas sobre los retos y las transiciones que supone dejar empresas monumentales.

Hablado sobre la importancia de llevarte bien con tus compañeros de banda, Trujillo afirmó que nadie en este mundo es imprescindible, así que no hay razón para bajar la guardia y comportarte como un cretino. “Cualquiera puede ser sustituido. Y siempre hay que tratar de ser lo más respetuoso posible”– dijo.

Sobre el altercado con Hetfield que, según él sucedió hace dos o tres años en Italia; explicó que se trató un día sofocante para el vocalista de Metallica quien sufrió una picadura de abeja en el rostro, además de otros pormenores que desencadenaron un entorno estresante.

“Estamos ensayando ‘Memory Remains’, y yo estoy improvisando, pero no lo hago con toda la intensidad, sino que lo hago un poco como un fantasma. Y él me dice: ‘¿Conoces la canción?’. Esta es una canción que hemos tocado miles de veces. Me sentí insultado, porque es una de las canciones más fáciles que tocamos, y me estás preguntando si conozco la canción. Así que le respondí ‘Sí, me sé la p*ta canción’. Se me fundió un fusible por un segundo”.