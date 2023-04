MorrisseyCentral, la fuente más certera de noticias relacionadas al polémico Morrissey, ha confirmado que para finales de este 2023, el músico planea visitar México y todo Lationamérica como parte de la gira programada para septiembre y octubre de este año.

Tal y como indiehoy reporta, Bonfire of Teenagers, uno de los puntos de tensión más recientes entre el artista y su público, ya que a pesar de que este no ha visto la luz del sol desde 2020 que lo anunció, Morrissey sigue presumiendo que es el mejor álbum que haya creado en su vida.

Claro, I Am Not a Dog on a Chain, su 13avo álbum de estudio sí que logró estrenarse aunque el público lo detestó bastante. Y ahora, este año verá el número 14 con la llegada de Without Music the World Dies. Sin embargo la buena noticia es que esta precisa gira buscará mostrarnos un poco de lo que Bonfire of Teenagers lleva tiempo prometiéndonos así que la visita será bastante especial.

La última épica presentación de Morrissey en nuestro país fue en el Auditorio Nacional en noviembre del 2018, donde a pesar de sus extenuantes polémicas e incansables peleas en redes sociales, el público mexicano le tuvo a bien recibirlo y abrazarlo por el legado sonoro que desde The Smiths ha plantado en la cultura de nuestro país (no por nada tu tía le dice Moz).

¿Será que en este 2023 logre robarnos el corazón nuevamente? ¿Nos volveremos veganos? Sea lo que sea, por muy problemático que seas, te queremos, Morrissey te queremos.

