Puede que en géneros sean diametralmente opuestos, pero la historia de la música guarda una conexión especial entre Robert Plant de Led Zeppelin y los Beastie Boys. Dicho vínculo lo podemos encontrar en el sencillo “Tall Cool One”, que Plant lanzó en 1988, inspirado en la insolencia del trío de hip hop neoyorquino.

En 1986, los Beastie Boys samplearon tres canciones de Led Zeppelin en su álbum debut, ‘Licensed to Ill’: “When the Levee Breaks”, “The Ocean” y “Custard Pie”. Plant tomó esas mismas tres canciones, más partes de guitarra de “Black Dog”, “Whole Lotta Love” y “Dazed and Confused”, y las incorporó a “Tall Cool One”, que apareció en su cuarto álbum en solitario, ‘Now and Zen’.

Al momento del lanzamiento de ‘Licensed to Ill’, Plant no se mostró del todo complacido con la ecualización que los Beastie hicieron de sus temas, y no tuvo ningún empacho en expresar su frustración públicamente (vía Ultimate Class Rock):

“Creo que la parte de ‘The Ocean’ en ‘She’s Crafty’ podría haber sido un poco mejor. Pero como lo dejas en manos de aficionados, eso es lo que hay. No se suponía que fuera de alta calidad”. “(…) Así que pensé que si consigues el CD y realmente los ecualizas -y los metes en un AMS [unidad de retardo digital] y los afinas un poco hacia arriba, o hacia abajo, podrías darles aún más nitidez, o más efecto e intensidad”.

“Tall Cool One” fue compuesta por Plant con Phil Johnstone, un joven compositor que había enviado a la oficina de Plant algunas cintas de su trabajo. La dupla congenió enseguida y escribieron “Tall Cool One” en una tarde. “¡Fue la bomba!” dijo Plant a Rolling Stone. “El tipo era fan de Zeppelin, y de repente recordé que sí, yo también lo era”.

Lanzado en marzo de 1988, el sencillo alcanzó el nº 25 en la lista Hot 100, al tiempo que encabezó las principales listas de rock. El vídeo musical que lo acompañaba, que tuvo una gran repercusión en MTV, mostraba a Plant “metiéndose en el personaje” con una chaqueta de cuero sin mangas rodeado de su banda.

Puede que a Plant no le encantara cómo sonaban los samples de los Beastie Boys, pero sí le atraía el concepto.

“Pensé: ‘Bueno, es una buena idea'”- dijo en 2020. “No se puede conseguir un sonido de batería mejor que el de ‘When the Levee Breaks’… Así que, ¿por qué no usarlo otra vez, y otra vez y otra vez y otra vez?”.

