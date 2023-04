La inesperada muerte de Taylor Hawkins, a los 50 años de edad, continúa calando hondo en todos aquellos quienes le conocieron, directa o indirectamente.

Muy pronto se llevarán a cabo los conciertos que le rendirán homenaje y, en este contexto, recordamos aquella canción del catálogo de Foo Fighters por la que Hawkins no sentía mucho afecto, y que quizás valdría la pena omitir en los memoriales.

Se trata nada más y nada menos que “The One“, una de las primeras canciones en el catálogo de Foo Fighters y, también, una rareza originada por encargo.

Resulta que Colin Hanks, el hijo del actor Tom Hanks; le encargó a Dave Grohl y compañía un tema para musicalizar su película, ‘Orange County’ (2002).

Fue así que “The One”, una composición decididamente pop, llegó a términos. Un sonido con el que Hawkins nunca se sintió satisfecho. “Siempre he odiado esta canción”, dijo en su momento a Kerrang! “Odio la forma en que suena, la producción; fue una total evasión”.

“Realmente estábamos tratando de terminar [el cuarto álbum] ‘One By One’. Me gustaba la fealdad desordenada de ese disco, pero el hijo de Tom Hanks, Colin Hanks, nos pidió que hiciéramos la canción para esta película llamada ‘Orange County’. Dave la escribió, a mí no me gustaba. Era directamente pop, y eso no tiene nada de malo, pero todavía estábamos intentando averiguar cómo ser los Foo Fighters“.

Vía Kerrang!