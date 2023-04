Si el internet fuera un mar, entonces los covers y los mashups serían el agua. Todo lo demás serían, islas, peces, conchas, monstruos, etc. Pero si el internet fuera un mar los covers serían el agua y hoy, te ofrecemos otra más de sus olas con el cover que la actriz Vera Farmiga ha realizado en tributo a Slipknot.

La actriz nominada a los premios Oscar por películas como Up In The Air, The Departed, Source Code, Orphan y toda la saga de The Conjuring, quien además está casada con el tecladista de Deadsy, Renn Hawkey, forma parte de la Rock Academy, una iniciativa que formaliza los estudios musicales de diferentes jóvenes a lo largo de los EE.UU.

La academia suele realizar varios eventos en los que ofrecen el espacio perfecto para que sus estudiantes muestren lo aprendido, pero entre show y show, los maestros y otros asociados aprovechan la oportunidad para participar en esta fiesta de música, por lo que Vera una vez más tomó el micrófono para demostrar sus habilidades con “Duality” de Slipknot, aquel épico track del 2004 que venía en el Vol. 3: (The Subliminal Verses):

Esta no es la primera vez que esto sucede. Ya antes la actriz nos había deleitado con su increíble voz en covers de Iron Maiden y Black Sabbath. ¿Quieres verlos? Chécalos por acá.

Fuente: Stereogum.