Si eres fan de Metallica y pensabas que podías mantener tus ahorros de aquí a las vacaciones de verano (que de por sí ya les has de haber metido gol con las de semana santa), mejor ve preparando esos centavitos porque Gibson acaba de anunciar la siguiente colaboración que realizará con Kirk Hammett.

Así es, estamos hablando nada más y nada menos que de la 1979 Flying V, misma que podrás adquirir por nada más y nada menos que $15,000.00 dólares.

Los fabricadores y artesanos en la Gibson Custom Shop de Nashville, Tennessee, han anunciado que únicamente fabricarán 200 de ellas para imprimir certificados únicos y originales que validen que quienes se hagan con una de estas fabulosas guitarras, serán acreedores al título de “coleccionista”.

¿Y por qué es tan importante? Bueno, la 1979 Flying V fue la primera guitarra que Hammett utilizó al llegar a la gloria, y la inmortalizó en discos como Ride the Lighting, Master of Puppets & Justice for All.

Fuente: Louder.