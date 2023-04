Si alguien tiene el derecho de nombrar a su propia banda como la más grande de todos los tiempos, ese debe de ser Jimmy Page de Led Zeppelin.

El músico, hoy con 78 años de edad, nunca se ha mostrado modesto en cuanto a todos los logros que alcanzó con Zeppelin y, por supuesto, está convencido de que son la mejor banda de rock del planeta.

A lo largo de las décadas de los 60s y 70s, Zeppelin fueron titanes absolutos. Famosos por producir álbumes clásicos mientras realizaban extensas giras mundiales; hicieron que alcanzar la grandeza pareciera algo natural.

De esta manera, el guitarrista está seguro de que no hay otros mejores que ellos. Hablando en 2019 con Uncut, explicó:

“Es muy difícil decir algo así y no parecer engreído, pero a lo largo de los años, muchos otros músicos me han dicho que pensaban que éramos los mejores. No me refiero a las ventas de discos o a la asistencia a los conciertos, aunque creo que podemos estar a la altura de cualquiera”.

Y continuó: “Lo que quiero decir es: cuando se habla de una banda como unidad musical colaborativa, nosotros éramos los mejores. No hablo de uno o dos compositores geniales y todos los demás acompañando. Hablo de una colección de músicos que están en la cima de su arte por derecho propio. En Led Zeppelin, éramos exactamente eso“.

Vía Uncut.