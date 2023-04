Han pasado 15 años desde el último material discográfico de Oasis, ‘Dig Out Your Soul’ (2008), y como todo parece indicar que el conjunto de Manchester no se reunirá pronto, la Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) ha actuado por cuenta propia, entregando un “nuevo disco” de Oasis.

El álbum de ocho pistas, ingeniosamente titulado ‘AISIS’, fue desarrollado por el grupo indie Breezer, que creó sus propias pistas y luego añadió una versión de la voz de Liam Gallagher en IA.

El proyecto imagina cómo sonaría el grupo en la actualidad si se reformara y lanzara nueva música que encajara con su icónico sonido de los años 90. Los ocho temas son originales, creados por Breezer (@breezerfever) a lo largo del cierre de 2021.

Describiendo el proyecto como un “álbum conceptual de realidad alternativa”, los miembros de Breezer explicaron cómo se les ocurrió la idea tras hartarse de esperar a que los iconos del brit-pop se reagruparan.

“Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reforme, así que tenemos a un Liam Gallagher modelado por IA (inspirado por @JekSpek) para que intervenga y ayude“– escribieron en YouTube. “Parecía ser una combinación perfecta, y nos encanta cómo han quedado algunas de ellas. Tenemos un 2º puñado de canciones por venir, si quieren escuchar más, háganoslo saber en los comentarios”, añadieron.

“¡¡¡¡No puedo decirte lo bueno que es esto!!!!! Increíble pensar que mezclar algo así es posible. ¡Fantástico trabajo! Letras para las canciones y más vídeos lo antes posible, por favor”– escribió un fan en la sección de comentarios. Otro añadió: “Realmente impresionado con las canciones y la IA replicando la voz de Liam aquí. Estoy conectando mejor con algunas de estas canciones que con algunos de los trabajos en solitario de Liam y Noel”.

De momento, ni Liam ni Noel Gallagher han hecho comentarios sobre el proyecto, que debutó en Internet hace pocos días.