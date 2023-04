¡Sorpresa! Foo Fighters están de regreso y el día de hoy, 19 de abril de 2023, anunciaron su próximo álbum de estudio titulado But Here We Are, el cual será lanzado el próximo 2 de junio a través de RCA Records y Roswell Records.

Junto con el anuncio del nuevo álbum, Foo Fighters estrenaron también el nuevo sencillo “Rescued”, el cual ya está disponible en todas las plataformas musicales de streaming, desde Spotify hasta YouTube Music. Escúchalo más abajo.

De acuerdo con el anuncio, Foo Fighters compartieron que But Here We Are “es una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda de todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año”. But Here We Are será también el primera álbum desde Medicine at Midnight, el décimo álbum de la banda, lanzado en febrero de 2021, del cual se desprendieron sencillos como “Shame Shame” y “No Son of Mine”.

Sobra subrayar que But Here We Are será el primer álbum de Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins, ocurrida en marzo de 2022 horas antes de que la banda subiera al escenario en el mardo del festival Estereo Picnic de Colombia.

Tracklist de But Here We Are: