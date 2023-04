La vida es un cúmulo de transformaciones y, ahora, nos toca despedirnos de una de las salas que más alegrías le dio a los melómanos capitalinos: El Plaza Condesa. A tres años de su cierre definitivo, el inmueble de la Condesa por fin está siendo destruido.

En redes sociales, los usuarios se han mostrado nostálgicos al rememorar todos los momentos que vivieron en el Plaza Condesa. Desde su readaptación en 2011 como sala de conciertos, el Plaza vio pasar a una infinidad de artistas, incluyendo a Massive Attack, Patti Smith, Blur y hasta la mismísima Rihanna.

Mas o menos todas las veces que me tocó estar en El Plaza Condesa, cuando hacían peleas de MMA, y shows desde Caifanes hasta Sofi Tukker trabajando, y de fan por ultima vez con Kamasi Washington, por eso siempre voy a llevar ese lugar en mi cora 🥹❤️ pic.twitter.com/94ZAulSNL0 — Fraktal (@lefraktal) April 11, 2023

Hoy inició la demolición del Plaza Condesa y el Pata Negra. Se siente feo que nunca más vas a volver a pisar lugares en los que un día fuiste muy feliz. 💔 — M O R E D 4 T A ✨ (@interpaow) April 10, 2023

"Plaza Condesa":

Porque se empezó con la demolición del edificio de @El_Plaza_. pic.twitter.com/EVXMC56grR — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 10, 2023

El edificio original donde se alojó el Plaza Condesa se construyó entre las décadas de los 50s y 70s en la corriente del art deco. Antes de hacerse recinto musical fue casino y, antes de eso, cine. En 2011, OCESA adquirió la propiedad, la remodeló y la convirtió en el Plaza que todos recordamos.

La avenida Nuevo León frente al Parque España en 1985; se ve el cine Auditorio Plaza, que más tarde fue El Plaza Condesa: pic.twitter.com/w4iqTYUCc2 — México en el Tiempo (@cdmexeneltiempo) April 11, 2023

Con capacidad para unas dos mil personas, el Plaza sobrevivió al terremoto de 1985, pero no tuvo la misma suerte con el del 2017, que lo dejó en estado crítico. Sin embargo, el recinto operó durante tres años más, a pesar de estar en inminente riesgo.

De acuerdo al dictamen oficial (al que Gatopardo tuvo acceso), el edificio del Plaza Condesa no tuvo daños estructurales graves tras el sismo del 2017. Solo algunos desperfectos superficiales. Sin embargo, las dos torres de condominios que lo rodean sí podrían haber caído sobre él. De ahí que estuviera catalogado como de “alto riesgo de colapso”.

A mí no me da tristeza lo del Plaza Condesa porque ese lugar estuvo vendiéndonos conciertos a pesar de que desde el terremoto del 17 sus instalaciones ya no eran seguras. Y estuvieron reteniendo los reembolsos de todos los posteriores conciertos cancelados. — Minami Ko (@obstacolone) April 10, 2023

Los recuerdos Las razones por

que tienes en el // las cuales a penas

Plaza Condesa lo están tirando pic.twitter.com/BMmTvQCOKC — 🌿Sarai (@_saraigtz) April 11, 2023

De acuerdo a un reportaje publicado en la revista Gatopardo en 2021, el Plaza Condesa debió de haberse demolido desde el 2018, pero múltiples factores frenaron su caída durante 3 años más. En ese periodo de tiempo 170 eventos se llevaron a cabo, poniendo en riesgo a los asistentes.

“Está la pugna entre la empresa Condominio Plaza Condesa, S.A. de C.V., que posee el 98% de la propiedad, y dos dueñas de condominios que se han negado a desalojar y permitir la demolición, además de cuatro bares y un centro de espectáculos que se niegan a entregar los locales que arriendan”. “Por si fuera poco, el crimen organizado ejerce presión porque se opone a perder un territorio clave para la venta de droga en la colonia Condesa. Finalmente, está la omisión del gobierno de la Ciudad de México, que se niega a intervenir pese al mandato de la ley”.

Oficialmente ha iniciado la demolición del edificio que albergaba al Plaza Condesa. 😢 pic.twitter.com/UhrK2DlUyx — Rock360Mx (@Rock360Mx) April 10, 2023

Sin embargo, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y, tras haber sido oficialmente clausurado en 2020, el edificio del ahora ex Plaza Condesa está siendo demolido. Según El Universal, las labores de derrumbe iniciaron hace un mes.

El último concierto que se llevó a cabo en el Plaza Condesa fue el de la banda de metalcore estadounidense Black Veil Brides, un 6 de marzo del 2020.

Hoy comenzaron los trabajos de demolición de El Plaza Condesa, un lugar donde se vivieron grandes conciertos. Lo extrañamos. pic.twitter.com/hwDJfRrLEv — Summa Inferno (@summainferno) April 10, 2023