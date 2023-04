Chino Moreno de Deftones se ha convertido en todo un ícono de nuestra generación. Las opiniones del hombre de 49 años importan y, en este contexto, les platicamos sobre la primera canción de la que el intérprete de “My Own Summer” se enamoró.

Hace unos cuantos años, Moreno hablo con la revista NME sobre las canciones de su vida en la sección Soundtrack of My Life y, entre otras, cosas reveló que “Do You Really Want To Hurt Me?” (1982) de Culture Club fue el primer tema que realmente le gustó.

“La primera canción que recuerdo que me encantó fue “Do You Really Want To Hurt Me?” de Culture Club, así que supongo que me di cuenta de que era emo desde muy temprana edad. Pero conecté con esa canción cuando era niño”.

“En primer lugar, me sorprendió la mirada de ese hombre, ¿era una chica o un chico? Me intrigaba en ese momento, pero la canción en sí es muy buena. Mucha de la música de Culture Club tenía un aire reggae, y en aquel momento yo nunca había oído música reggae y, en cierto modo, me parecía de otro mundo.

Vía NME.