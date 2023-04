La composición del álbum de Foo Fighters ‘One By One’ fue un momento de prueba para el grupo. Pasaron meses tratando de hacer el disco perfecto antes de que Dave Grohl decidiera detener la producción porque no iba a ninguna parte y, tal vez no sea sorprendente, el cantante todavía guarda malos sentimientos hacia el proyecto.

En lo que fue el primer lanzamiento de la banda con el fallecido Taylor Hawkins en la batería, ‘There Is Nothing Left to Lose’ de 1999 marcó un punto de inflexión en su carrera gracias a su hechizante llegada. Sin embargo, su siguiente paso no sería tan fácil, y Foo Fighters se vio sumido en la confusión cuando nada parecía salir bien.

“En ese momento, estábamos haciendo un álbum que no estaba funcionando. Habíamos empezado en octubre de 2001. Después de unos tres meses y medio, me di cuenta de que no me sonaba”- dijo Grohl más tarde a Billboard. Vía Billboard.

Continuó: “No sonaba como la banda lo hace en vivo. No se sentía bien. Con nuestra banda, lo más importante es que las canciones se sientan bien y las grabaciones se sientan bien. Se trata más de la sensación que de cualquier otra cosa. Estábamos tan centrados en la producción porque nuestra intención era hacer este gran disco de rock. Pero la energía tiende a decaer después de tres meses. La espontaneidad y la energía tienen mucho que ver con el rock, y los discos de rock no deberían tardar en hacerse”. Vía Billboard.

Después de descartar su material anterior, Grohl invitó a Hawkins a Studio 606 en Virginia para trabajar en el álbum durante un período de 12 días, con el resto de la banda añadiendo posteriormente sus partes en Los Ángeles, y así se creó ‘One By One’.

El álbum incluía los éxitos “Times Like These”, “All My Life” y “Low”, pero, como disco en general, Grohl tampoco se sintió muy satisfecho con el resultado final. En 2005, confesó a Rolling Stone:

“Estaba un poco enojado conmigo mismo por el último disco. Cuatro de las canciones eran buenas, y las otras siete no las he vuelto a tocar en mi vida. Nos apresuramos a hacerlo, y nos apresuramos a dejarlo”. Ví RS.

Después de dilapidar una fortuna en las maquetas iniciales, Grohl se sintió presionado para tener un álbum listo, y sabía que la fuerza de los sencillos haría que ‘One By One’ no fracasara.

Comercialmente fue un éxito rotundo e incluso encabezó las listas de éxitos en el Reino Unido. Además, recibió críticas muy favorables a pesar de que Grohl no estaba entusiasmado con el proyecto.

Al considerar la opinión de Grohl, también vale la pena recordar que la traumática sobredosis de Taylor Hawkins también tuvo lugar durante este período. La realización de ‘One By One‘ llevó a Foo Fighters al borde del abismo, lo que podría explicar su hostilidad hacia él.