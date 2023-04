Corey Taylor, de Slipknot, fue uno de los muchos invitados famosos a la convención Mad Monster Party que tuvo lugar del 18 al 20 de febrero en Charlotte, Carolina del Norte.

En el evento, el cantante y fanático del terror se sentó en una sesión de preguntas y respuestas con los fans, donde nombró su canción favorita de Metallica de todos los tiempos.

La sesión duró más de 45 minutos y fue filmada casi en su totalidad por un fanático presente.

Las preguntas fueron muy variadas; desde consejos para los nuevos artistas musicales hasta si consideraría presentarse a un cargo político y mucho más.

Después de algunas bromas con un fan, Taylor fue preguntado por su canción favorita de Metallica, lo que provocó un vívido recuerdo de su infancia al destacar un tema de ‘Master of Puppets’ en particular.

“‘Disposable Heroes'”– respondió el líder de Slipknot sin la menor duda.

“Esa canción… tienen que recordar, cuando ese álbum salió [en 1986], yo era joven y fui a comprar la cinta al Sam Goodie local, que, para algunos de ustedes [que no lo saben] es una tienda de discos y una historia más larga de la que quiero contar”, continuó, “Así que fui al centro comercial local a comprar la cinta en el Sam Goodie. Llevaba mi p*to walkman conmigo y lo escuché durante todo el camino… La primera cara es una jodida clínica, una gran clínica. Clásico. Tan radical”. Vía Loudwire.

No se puede discutir que la secuencia de “Battery”, “Master of Puppets”, “The Thing That Should Not Be” y “Welcome Home (Sanitarium)” está entre las primeras mitades más fuertes de cualquier álbum de metal, pero fue el comienzo de la segunda mitad lo que realmente llamó la atención de Taylor.

“Le di la vuelta a la cinta y esa primera canción es la jodida ‘Disposable Heroes’ y, de repente, me arrancó la cabeza“- recordó. “Me dije: ‘Esta es la mejor canción’. Ese riff es tan estúpido. Ni siquiera puedo explicarlo. La canción seguía construyendo y construyendo y construyendo… sí, a día de hoy es mi canción favorita de Metallica. Es tan radical”. Vía Loudwire.

Mira la entrevista completa a continuación.

El tema es un poco de culto, especialmente cuando se trata de un set en vivo. Por mucho que Metallica cambie sus sets en cada concierto, “Disposable Heroes” sólo se ha tocado 160 veces en directo (hasta el día de hoy), con 73 de esas ocasiones entre 1993 y 1994.

Mientras tanto, en otra parte de la sesión en la convención, Taylor sugirió que Slipknot desempolvaría algunas canciones que no han tocado en vivo en mucho tiempo, además de incluir algunas otras que los fans han estado pidiendo, cuando salgan a la carretera en el Knotfest Roadshow a finales de este año.