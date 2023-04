Si no has estado al pendiente de la tercera temporada de The Mandalorian, este título y sobre todo esta noticia, podrán parecerte ruidosos y, hasta cierto punto, mentirosos, pero no lo son, así que déjanos explicarte de qué va todo esto.

Para que no te asustes, sí, Pedro Pascal seguirá siendo Din Djarin, o sea “The Mandalorian“, pero en la serie, ya no será “EL” Mandaloriano principal, osea The Mandalorian, ya que Dave Filoni y George Lucas han decidido que el manto de ese título debe pasarse a un personaje que pueda dar seguimiento con la serie.

Ahora tu segunda pregunta debe ser: ¿Cómo que seguimiento? ¿Din Djarin ya no saldrá en la serie? Oficialmente sí y no. De nuevo, si no están muy enterados de cómo va la serie, Bo Katan ahora es la líder de todos los mandalorianos, por lo que Din Djarin ha sido más un personaje extra que apoya en ciertas ocasiones.

¿La razón? El estudio tiene planes más grandes para el personaje enj la pantalla grande. Así es, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi y Mando, serán reunidos en la pantalla grande para un largometraje que de cierre a todos sus arcos y que así, de paso a una nueva historia dentro del universo Star Wars.

¿Estás listo? Si pensabas que esto fue lo último que escuchaste de Pedro Pascal en el universo Star Wars, estabas MUY equivocado.

En otras noticias, sí, este es el futuro de Obi-Wan, pero tampoco te preocupes tanto.

