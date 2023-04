Los Deftones son, sin lugar a dudas, de las mayores power houses del nu metal. Con 9 álbumes de estudio bajo el brazo, el conjunto de Sacramento ha reunido uno de los mejores catálogos del género, sin embargo; su líder Chino Moreno tiene un item favorito de entre todo el inventario.

Desde el nu metal formativo de su debut Adrenaline de 1995, hasta su último trabajo, Ohms del 2020; los Deftones han han explorado y conjugado géneros de una forma totalmente innovadora en su campo, lo que ha dado longevidad a su carrera y les ha permitido sobrevivir a cualquier espíritu de la época.

Hablando con Zane Lowe en su programa de Apple Music durante el ciclo promocional de Ohms en el 2020, Moreno rememoró la historia de la banda, al tiempo que nombró a ‘Around The Fur’ (1997) como disco favorito y, desde su perspectiva, el mejor esfuerzo que han grabado.

“Honestamente, sigo pensando que ese disco siempre será mi disco favorito. Una de las principales razones es que éramos muy jóvenes. Tendríamos unos 20 años, algo así. Pero estábamos que ardíamos”. “(…) Miraba el disco antes de lanzarlo y decía ‘Oh, la vamos a romper, nada me importa’. Estaba tan emocionado de mostras a la gente lo que estaba por venir, ¿sabes?, todos lo estábamos. Fue una de esas ocasiones en las que capturas un rayo en una botella”. Apple Music vía Far Out.

‘Around The Fur’ es el segundo disco de los Deftones, consensuado universalmente como el favorito de los fans. Incluye algunos de sus más grandes éxitos , como “My Own Summer” y “Be Quite And Drive”. En junio de 1999, la RIAA certificó el álbum como disco de oro, y en 2011, como disco de platino.

