Recientemente, Bellakath ha encendido las redes sociales, después de ofrecer una metralla de comentarios polémicos. Se defendió -otra vez- de los haters y habló sobre su más reciente cirugía estética, en la que “quedó como abejorro”, según sus propias palabras.

JAJAJA la gente quiere respeto pero no respeta, y con lo culerilla que soy deberían pensársela dos veces antes de que los humille cuando intentan ofenderme.

Además de su música, algo que es constantemente criticado de Bellakath es su cuerpo. Ella, sin embargo, siempre se muestra segura de sí misma y con la tenacidad suficiente para contestarle a los bullies.

Recientemente, la cantante de 24 años de edad compartió abiertamente el proceso de su más reciente cirugía estética. Se dejó ver en historias de IG en el hospital y confesó haberse sometido a una “lipo de cintura y brazos” que la dejó con una “cinturita de abejorro”.

En redes sociales, los detractores de Bellakath suelen comparar su físico con el de un abejorro o cierto personaje del programa ‘Odisea Burbujas’, comentario que Bellakath tiene plenamente identificado y que incluso ha intentado usar a su favor para lidiar con la constantes olas de hate.

Esta, por supuesto, no es la primera vez que Bellakath tiene que defenderse de críticas por su aspecto. Ya antes ha declarado que durante sus primeros años de carrera sufrió cierta inseguridad por su cuerpo, y acepta que se ha hecho múltiples procedimientos y que los resultados le han gustado mucho.

“A mí me gusta mucho mi cuerpo. No entiendo la inseguridad que tienen ustedes. A mí me gusta mi c*lo, yo lo pedí así”– dijo hace poco en TikTok.