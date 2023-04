Recientemente en su última entrevista para Comicbook, Bella Ramsey aplaudió la manera en la que los escritores de ‘The Last of Us‘ en HBO Max, adaptaron perfectamente el origen y naturaleza del personaje de Ellie en los videojuegos.

Cuando el título se estrenó en 2013, para muchos de los usuarios ya era obvio que Ellie, como tal, no era precisamente el personaje más femenino y mucho menos heterosexual que existía en PS3 en esos momentos.

Sin embargo, no fue hasta 2020 que para su secuela en PS5, se confirmó que efectivamente Ellie era lesbiana y mucho de lo ocurrido en el videojuego, abrazaba dicha narrativa con la finalidad de denotar un lado más humano en el personaje.

Hoy, Ramsey confiesa estar consciente en que los grupos conservadores siguen llevando la batuta, y que haber logrado esto es un gran avance.

“Yo estoy abierta a todo. Ellos ya hicieron su parte, ahora me toca hacer la mía” Bella Ramsey

