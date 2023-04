La procedencia para escribir los más grandes éxitos de Red Hot Chili Peppers es variopinta. En el caso de Anthony Kiedis, vocalista de la agrupación, podemos considerar que su gusto por el séptimo arte quizás haya inspirado uno o dos temas de los Peppers.

En una profunda plática cinéfila con el sitio especializado Le Beau le blog, Kiedis mencionó sus 6 películas de culto favoritas, muchas de las cuales se revuelven en temas como el abuso de sustancias, dramas relacionales y perspectivas psicológicas aunque, también, hay cabida para contenidos más amenos, como las comedias musicales.

De las 6 piezas seleccionadas por Kiedis destaca una por ser producción mexicana. Hablamos por supuesto de ‘Amores Perros’ que, a más de 20 años de su debut, se ha convertido en todo un clásico no solo del cine nacional, si no a nivel global.

Las 6 películas de culto favoritas de Anthony Kiedis

Amores Perros

“Amores Perros, de Ciudad de México, sacudió mi mundo. Fue mi película favorita del año. Me entusiasma que México empiece a producir películas, porque el mundo necesita un nuevo epicentro de ideas frescas en la creación cinematográfica”.

En la CDMX, un accidente de coche une a tres desconocidos que luchan por enfrentarse a las duras realidades de la vida. Protagonizan Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Emilio Echeverría, Goya Toledo y Álvaro Guerrero.

Funny Thing Happened on the Way to the Forum

“El mes pasado vi una película antigua que me dejó boquiabierto: Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Nunca la había visto. Era histérica, y me mostró de dónde Woody Allen derivó su carrera”.

Se trata de una comedia musical de 1966 dirigida por Richard Lester y protagonizada por Zero Mostel, Jack Gilford, Phil Silvers, Buster Keaton, Michael Crawford y Michael Hordern. Basada en el musical original, la película cuenta la historia de un esclavo romano que trama su camino hacia la libertad haciendo de casamentero para el hijo de su amo.

What’s Eating Gilbert Grape

“What’s Eating Gilbert Grape es mi tipo de película: no se esfuerza demasiado ni intenta manipularte. Me gustó todo el reparto, incluido Johnny Depp, aunque últimamente, cuando veo a Johnny Depp en una película, no veo al personaje que interpreta, veo a Johnny Depp, y eso me fastidia”.

En esta película, Depp interpreta al hermano mayor de Leonardo DiCaprio, que encarna a un adolescente con discapacidad intelectual en un adormecido pueblo de Iowa. ‘What’s Eating Gilbert Grape’, dirigida por Lasse Hallström, cuenta una historia sentimental pero desafiante sobre la familia, el juicio y la identidad.

Leaving Las Vegas / Days Of Wine and Roses

“Leaving Las Vegas fue un brillante retrato del alcoholismo. No sé de dónde lo sacó Nicolas Cage, pero captó la indescriptible depresión que conlleva esa aflicción”. “Days of Wine and Roses también fue exacta, aunque un poco más dramatizada [con respecto a su representación del alcoholismo ] . He oído que Réquiem For A Dream era tan exacta que quizá no quiera verla”.

“Ben Sanderson” (Nicolas Cage), un guionista alcohólico, acaba de perder su trabajo en Hollywood debido a que sus problemas con la bebida afectan a su rendimiento. Sin amigos y sin familia, decide ir a Las Vegas con el propósito de beber hasta morir. Nada más llegar a la ciudad, conoce a “Sera” (Elisabeth Shue), una atractiva prostituta que trabaja en la calle, de la que se queda prendado.

Mulholland Drive

“Mulholland Drive… Dios mío, una película increíblemente sensual. Me excité durante tres días después de verla”.

“Betty Elms” (Naomi Watts), una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática “Rita” (Laura Harring), una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Ambas deciden investigar quién es “Rita” y cómo llegó hasta allí.