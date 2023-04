“Un x100to” ha significado otro éxito en la carrera de Bad Bunny y Grupo Frontera, sin embargo; el sencillo no ha estado exento de controversia, y ahora es acusado de plagio por un joven diseñador.

Josué Arturo García de 21 años, originario de Chihuahua, asegura que le fue robado un diseño de su autoría que compartió a través de TikTok. De acuerdo a su testimonio, recabado por Milenio; el arte en cuestión se inspiró en la canción del nuevo regional mexicano, sin embargo; fue utilizado sin su autorización y ahora busca obtener el reconocimiento que merece.

“Todo empezó desde el 17 de este mes, que fue cuando se estrenó la canción (uno x100to) que yo hice los diseños para mi TikTok. Ese lo subí en la noche y para la mañana ya vi que alguien había comentado que lo tenían de perfil los de Grupo Frontera, me metí (a sus redes sociales) y sí, efectivamente, estaba. Les mandé mensajes y no me contestaron”.