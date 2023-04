El actor de “Luigi”, John Leguizamo, ha declarado que planea boicotear la película de Super Mario Bros debido a la falta de diversidad en su reparto. Cuando se le preguntó si vería la animación, Leguizamo respondió rotundamente que no.

“No, no la veré”, dijo Leguizamo a TMZ . “Podrían haber incluido un personaje latino. Yo era innovador y luego dejaron de serlo”.

La última película de ‘Mario Bros’, actualmente en cines, es protagonizada por Chris Pratt y Charlie Day en los papeles principales de “Mario” y “Luigi”. Leguizamo interpretó originalmente a “Luigi” en el formato de acción real en ‘Super Mario Bros’ de 1993 junto a Bob Hoskins, quien encarnó a “Mario”.

En noviembre, Leguizamo declaró a IndieWire que era “retrógrado” que dos actores blancos pusieran voz a “Mario” y “Luigi”. “Mucha gente adora la original”– dijo Leguizamo cuando se le preguntó por su opinión sobre el remake.

“Estuve en la Comic-Con de Nueva York y en Baltimore, y todo el mundo decía: ‘No, no, nos encanta la antigua, la original’. No les gusta la nueva’. No estoy amargado. Es una pena”.

“Los directores Annabel Jankel y Rocky Morton lucharon muy duro para que yo fuera el protagonista porque era un hombre latino, y ellos [el estudio] no querían que fuera el protagonista. Lucharon mucho y fue un gran avance. Que den marcha atrás y no contraten a otro [actor de color] es una m*erda”.