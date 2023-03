Lo intentaron, pero no pudo funcionar 😞. Después de que anunciaran por todo lo alto una nueva gira de Rage Against the Machine, que tuvo que cancelarse a tan solo unos días de su arranque por la lesión que Zack de la Rocha sufrió en el talón; Tom Morello ha dicho que no sabe si RATM volverá a dar conciertos, por lo menos en el corto plazo.

En entrevista con Rolling Stone, Tom Morello habló por primera vez en meses sobre qué es lo que pasará con Rage Against the Machine en el futuro, tras su fallida gira Public Service Announcement.

Cuándo se le preguntó si próximamente re-agendarán las 38 fechas que les faltaban (recordemos que el tramo Norteamericano de la gira se completó con De la Rocha actuando sentado), el guitarrista dijo simple y llanamente “no sé”.

“Rage Against the Machine es como el anillo de El Señor de los Anillos. Vuelve locos a los hombres. Vuelve locos a los periodistas. Enloquece a la industria discográfica. Lo quieren. Lo quieren y se vuelven locos. Si hay shows de Rage, si no hay shows de Rage… oirás de la banda. No lo sé. Cuando haya noticias, vendrán de una declaración colectiva de la banda. Ahora no hay noticias“. Vía RS.

Ante la insistencia del entrevistador por saber si RATM se reunirá en el corto plazo, Morello dijo que aunque no están en una pausa indefinida, en este momento simplemente no está entre sus planes reunirse y que, cuando llega a conversar con sus compañeros de banda, lo único de lo que hablan es “sobre cosas de la vida”.

“Entiendo que en esta entrevista es el tema más importante de tu lista, pero nosotros somos una banda que solo tiene tres álbumes y que gira intermitentemente. Somos como una especie de unicornio. La mayor parte del tiempo no sabemos en qué posición estamos”. Vía RS.

Sin embargo, el músico no dejó pasar la oportunidad para elogiar a su compañero Zack de la Rocha quien, a pesar de su lesión, tocó 18 conciertos sentado. Afirmó que el resto de la gira no pudo llevarse a cabo en el mismo formato por instrucciones de un médico.

“Zack resistió esa noche. Y durante los 17 conciertos siguientes, fue más convincente como frontman sentado en una caja en medio del escenario que el 99% de los frontman de la historia de todos los tiempos”.

Esta es la primera vez que alguien de Rage Against the Machine ofrece una declaración pública en 5 meses, tras la cancelación de su tour mundial. Recientemente, fueron nominados para la promoción de 2023 del Salón de la Fama del Rock and Roll. Es la quinta vez que la banda es considerada.