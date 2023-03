Recientemente, les platicamos sobre las 5 bandas y/o artistas que Robert Smith, el líder de The Cure, desprecia con pasión. En la lista se encontraba Morrissey -con quien ha sostenido una larga rivalidad- y ahora se le concede el derecho de réplica al vocalista de The Smiths, quien nombró las 8 bandas que más odia profundamente.

¿Entre ellas se encontrará el intérprete de “Just Like Heaven”? Averígualo a continuación

Michael Bublé

Morrissey, en una entrevista, se refirió una vez al cantante canadiense Michael Bublé cuando dijo:

“El fuego en el vientre es esencial, de lo contrario te vuelves como Michael Bublé: famoso y sin sentido”.

Esto fue algo de lo que Bublé inicialmente trató de reírse y dijo a The Sun en 2011:

“Quiero decir, qué jodido. Pero no me enojé. Me alegré de que me conociera. Morrissey sabe quién soy. Eso es tan jodidamente genial”.

Sin embargo, parece que el comentario sí tocó alguna fibra sensible del cantante, ya que en 2013 declaró a The Guardian que era lo peor que nadie había dicho de él en su vida.

David Bowie

Morrissey y David Bowie se tenían un gran respeto, incluso llegaron a compartir escenario en el LA Forum en 1991, pero esta amistad no estaba hecha para durar. Su relación decayó en 1995, cuando Morrissey formó parte de la gira de Bowie en algunas fechas del Reino Unido y Europa, anunciado como “invitado especial”.

“Bowie es un negocio. No es realmente una persona. Podría contarte historias… y nunca volverías a escuchar ‘Let’s Dance'”, dijo en 2004.

Más tarde ese año también afirmó con dureza: “Bowie no es la persona que era. Ahora le da a la gente lo que cree que les hará felices y bostezan como locos. Y haciendo eso, no es relevante. Sólo fue relevante por accidente”.

Kylie Minogue

Cuando Kylie Minogue recibió el premio OBE en 2008, Morrissey se sintió extrañamente indignado y consideró apropiado insultar a la princesa del pop australiana durante su actuación en el Wireless Festival de Hyde Park.

El ex cantante de The Smiths dijo sarcásticamente a la multitud que estaba “emocionado hasta la muerte” por el OBE, antes de añadir:

“Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que es totalmente merecida”. Minogue decidió no responder a la sarcástica burla de Morrissey y simplemente lo ignoró.

Kate Bush

Cuando joven, a Morrissey le encantaba escribirse por correspondencia con sus amigos. En una de sus notas examinó con mordacidad los gustos musicales de uno de sus colegas y escribió algunas palabras poco generosas sobre Kate Bush. Teniendo en cuenta que, por aquel entonces, Bush era una de las mayores estrellas de Gran Bretaña, quizás era de esperar que Morrissey no fuera un fan.

“¿De verdad te gusta Kate Bush? No me sorprende”, escribió. “Lo más bonito que podría decir de ella es que es insoportable. ¡Esa voz! ¡Qué basura! Ya aprenderás, Sonny”.

Elton John

Morrissey apuntó por primera vez a Elton John en 1987, cuando declaró con maldad a NME:

“Está metiendo la cara todo el tiempo y hablándonos de su vida privada. A nadie le interesa. Debería largarse”.

Quince años más tarde, el ex miembro de The Smiths decidió reavivar la enemistad cuando, durante el documental The Importance of Being Morrissey, bromeó de forma un tanto hilarante: “Tráeme la cabeza de Elton John… que es un caso en el que la carne no sería asesinato, si se sirviera en un plato”.

Madonna

Madonna se encontró por primera vez en el extremo receptor de la ácida lengua de Morrissey allá por 1997, una época en la que el mancuniano declaró sin rodeos:

“Madonna refuerza todo lo absurdo y ofensivo. La mujer desesperada. Madonna está más cerca de la prostitución organizada que de cualquier otra cosa“.

Luego, habló de su actuación en los BRIT 2015, cuando declaró al sitio de fans True To You:

“(…) En 2015, tenemos a MacDonna, que tuvo un 2014 tranquilo, sin embargo, aquí está de nuevo promocionando su espantosa carrera en los BRIT Awards a pesar de que su música nunca ha dicho nada en absoluto sobre la vida británica”.

Lady Gaga

El ataque a Lady Gaga es sin duda el más suave de la lista, su problema no es con ella como persona, sino puramente con la música.

“La he conocido y es terriblemente agradable. Creo que no es sensato intentar juzgar a la gente por su imagen pública, e incluso por la música que hacen”. “(…) Digo sin amargura que [ella] no es nada nuevo. Me gusta la idea de las mujeres que tienen todo el control, pero estoy cansado de ver cantantes que no pueden entregar una canción sin la ayuda de setecientos cincuenta bailarines frenéticos asumiendo el erotismo. En realidad es fraudulento, y todo lo contrario de erótico”.

The Cure

Por último pero no menos importante, tenemos la larga rivalidad que Morrissey ha sostenido con The Cure, especialmente con su vocalista, Robert Smith.

Todo empezó cuando Morrissey fue preguntado provocativamente: “Si le pusieran en una habitación con Robert Smith, Mark E. Smith y una Smith & Wesson cargada, ¿quién mordería la bala primero?”. Él contestó:

“Los pondría en fila para que una bala los atravesara simultáneamente… Robert Smith es un quejumbroso”.

Después, en una entrevista con NME tras la publicación del álbum de The Cure ‘Disintegration’, universalmente adorado; Morrissey tuvo unas palabras nada amables al describir el disco seminal como “absolutamente vil” y añadió:

“The Cure: una nueva dimensión de la palabra m*erda'”.

En 2018, sin embargo, Morrissey revelaría que se arrepientía de haber dicho lo que dijo, revelando: “Dije cosas terribles sobre él hace 35 años… pero no lo decía en serio”.