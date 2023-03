A lo largo de los años, las bandas más épicas de la historia del rock, han sido acusadas de haber robado, en algún momento, más de un riff, acorde o canción. Sin embargo, hoy billboard parece tener entre sus manos un caso bastante delicado pues The Rolling Stones, han sido formalmente demandados por plagio.

¿La canción? “Living in a Ghost Town”, track originalmente grabado durante diversas sesiones de la banda en el 2019, que eventualmente fue acomodado dentro del tracklisting del álbum Honk.

Según la demanda, la canción es un vil plagio de otro sencillo conocido como “So Sorry” interpretado por Angelslang, y escrita por el argentino Sergio García Fernández mejor conocido como Sergio León.

Tal y como el compositor presume, “Living in a Ghost Town” no sólo se roba extractos y secuencias propias y sumamente características del sencillo ya mencionado, sino que además, también parece plagiar la estructura melódica de otra canción de ellos titulada “Seed of God” del 2007, acusando que la banda ha estado tras la música de su proyecto para copiarlos , eventualmente, hacer dinero con su música.

Fernandez v. Jagger by Billboard

Estos casos son comunes en alrededor del mundo de la música; en 2020 “Safaera” de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow, se enfrentó al mismo caso cuando utilizaron un sampleo de “Get Ur Freak On” de Missy Elliott sin reportarlo a la sociedad de autores y compositores, perdiendo millones de dólares y el 89% de los derechos de la canción.

Hoy, es Missy Elliott quien gracias a diversos ajustes, se quedó con el 91% exacto de la canción, mientras que entre sellos y management, el otro 8% quedó repartido malamente para dejarles el 1% de las regalías a sus 4 compositores.

Otro caso es el de Bellakath, quien robó al 100% toda la estructura y melodía de “El Hueso de mi Perra” interpretada por Sou D AK y LittleKey, negándose a pagar los derechos y regalías correspondientes que bien pudo haber registrado como “sampleo” (como absolutamente todo el mundo), pero en un afán de estafar a sus compositores, salió a decir que el track le pertenecía aunque plataformas, disqueras y la sociedad de autores y compositores latinoamericana, le retiraron el track y el 100% de sus regalías.

¿Justicia divina o solamente saber leer las letras chiquitas en el envase de esta industria musical? Tú serás el juez, de momento, por acá te dejamos “Living in a Ghost Town” y los supuestos tracks originales:

