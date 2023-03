HBOX Max ha confirmado que luego de un final de temporada excelente que ha dejado a los fans de la franquicia con los pelos de punta, The Last of Us ha superado a House of the Dragon como la serie más vista de toda la plataforma.

Tal y como HT reporta, para medir qué serie es más popular que otra, diferentes factores entran a consideración más allá de los números de reproducciones por temporada.

En este caso específico, se mide el crecimiento escalonado de cada serie, colocando al rating de sus primeros capítulos como punto de partida, y comparándolos con el del final.

En el caso de HOT, el cierre de temporada bajo 700,000 vistas a comparación de su episodio de estreno que contó con 10 millones de personas sintonizando el capítulo.

Sin embargo, en el caso de TLOU su primer episodio contó con 4.7 millones de personas atentas a su estreno, para doblar ese número para el final con 8.2 millones de espectadores.

Eso significa que la historia de Ellie & Joel creció en un 100% mientras que la de HOT bajó en casi un 10%.

Así que en esta guerra de ratings, una vez más gana el virus del cordyceps.

