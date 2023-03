Kevin Parker es uno de los cantautores más reconocidos de nuestra era, pues redefinió la psicodelia y sus derivados, llevándolos al gusto de las masas. Recientemente, el hombre de Tame Impala habló con Apple Music y eligió cinco momentos musicales cruciales que definieron su gusto y, en conjunto, explican su arte.

Una de las primeras introducciones de Parker a la música fue cuando vio el video de “Da Funk” de Daft Punk en el programa musical australiano Rage. Aunque sólo era un niño, escuchar “Da Funk” por primera vez sigue siendo un recuerdo vívido y entrañable para el multiinstrumentista.

“No sé si me impactó de inmediato. Me intrigó el videoclip del hombre-perro . Me dije: ‘esto es algo muy diferente’. Creo que más tarde me di cuenta de lo genial que era… Es un clásico, es increíble”.

El siguiente tema de la lista de Parker es “L’Hôtel Particulier”, de Serge Gainsbourg. Ya antes, el australiano le confesó a The Guardian que el álbum ‘Histoire de Melody Nelson’ de Gainsbourg fue la banda sonora de su vida cuando se mudó a París. Al explicar su decisión, Parker dijo:

Su tercera elección es “I Am A God” de ‘Yeezus’ de Kanye West, que fue la primera vez que Parker entendió a Ye.

“Yeezus fue el álbum en el que me sentí totalmente identificado con Kanye West. Supongo que aprendí que el hip hop puede ser minimalista y me encanta su sentimiento en esta canción. Me hace pensar que habla en serio, pero no es así. Me encanta”.