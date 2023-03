Muchos hablan de Taylor Swift, otros dicen que Bad Bunny, pero recientemente Spotify ha nombrado al artista más popular en la historia de la plataforma y no, tampoco es Pink Floyd, Metallica o en su caso, Elton John.

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, ha sido elegido como el artista más popular en la historia de Spotify, y es que recientemente rompió el récord Guiness tras haber logrado 111 millones de escuchas mensuales en 2023, logrando algo que nadie ha podido igualara en toda la historia del streaming, ni juntando los plays de todas las plataformas en las que se encuentren disponibles.

Y sí, con eso también nos referimos a Bad Bunny, y es que contrario a lo que pienses, el Conejo Malo no es un artista que suene a nivel mundial, ya que si bien tiene su hype y pasó un buen momento en 2022, no ha logrado colocarse de manera internacional en en todos los continentes como The Weeknd lo ha hecho.

Detrás de él, artistas como Miley Cyrus le siguen con 82.4millones de escuchas mensuales, así como Shakira con 81.6 millones, Ariana Grande con 80.6millones, Taylor Swift con 80.2 millones y Rihanna con 78.5millones & Ed Sheeran con nada más y nada menos que 77.5millones.

En otras noticias, Daft Punk estrenó la primera canción “inédita” que aparecerá en la edición de aniversario del ‘Random Access Memories’.

Fuente: NME.