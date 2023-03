En junio de este año, Spider-Man: ‘Across the Spider-Verse’ se estrenará a nivel mundial para traernos una continuación a la complicada historia de Miles Morales que, ahora con la apertura del multiverso de Marvel, bien podría conectarse con lo que sucede en Disney y el MCU.

¿Y qué sabemos hasta ahora? Por acá te lo pasamos con todo el gusto el mundo:

Una película en dos partes

‘Across the Spider-Verse’ necesita abordar muchísimas aristas de este nuevo multiverso que ya no está sujeto a temas de permisos, estudios, escritores y otros temas relacionados al derecho de autor que impedían expandir dicha narrativa.

Hoy, sabemos gracias a su primer trailer oficial que más de 40 tipos de Spider-Man aparecerán en pantalla, y que además, se basará en tres cómics, por lo que esta sólo será la parte 1 de 2. ¿Y para cuándo esa conclusión final? No lo sabemos aún.

Cómics en los que se basa

Como toda película, por mucho que se divida en dos, nunca logrará expandirse lo suficiente para contar una historia de cómics o libros 100% completa. Así que, ¿de qué tratará Across the Spider-Verse? Básicamente de la apertura del multiverso, la catástrofe provocada por los mismos Spider-Man dentro del mismo, y el cierre del multiverso que, según los cómics, debería empatar con el MCU.

Así que los cómics serán:

Edge of Spider-Verse (publicado en 2015 con historia de Dan Slott)

(publicado en 2015 con historia de Dan Slott) Spider-Man: Spider-Verse – Spider-Gwen (publicado en 2018 con historia de Brian Michael Bendis y Jason Latour)

(publicado en 2018 con historia de Brian Michael Bendis y Jason Latour) Spider-Man: End of the Spider-Verse (a publicarse este 2023 como un omnibus con la conclusión de Spider-Geddon y la saga de Shatra)

‘Everything Everywhere All at Once’

Finalmente… ¿Cómo se parecerá entonces Across the Spider-Verse a ‘Everything Everywhere All at Once’? Sencillo: la película será una de amor; una que describa la relación entre Miles Morales y Spider-Gwen quien, eventualmente, se tendrá que enfrentar a tantas decisiones que alteraran el orden de su futuro, pasado y presente, que causará una disrupción cósmica alterando la telaraña del espacio y tiempo.

O sea, la misma historia de Evelyn Quan Wang & Waymond Wang que se ganó 7 premios Oscar en la entrega de los Premios de la Academia, incluyendo mejor película.

