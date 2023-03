El sueño de muchos y muchas ha llegado a su fin: Después de no haber tocado durante casi una década, la esperada gira de reunión de My Chemical Romance concluyó ayer, domingo 26 de marzo, en medio de aplausos, ovaciones y flores para el conjunto de Nueva Jersey.

La legendaria agrupación emo se separó en 2013 y tocaron su primer show juntos en casi ocho años el 20 de diciembre de 2019 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, recaudando un récord de $1.5 millones de dólares, la mayor cantidad en la historia del lugar.

Una gira mundial estaba destinada a seguir antes de que se retrasara debido a la pandemia del Covid-19. My Chemical Romance inició finalmente su tour del regreso con dos conciertos en el Eden Project en Cornwall, Inglaterra el verano pasado, antes de actuar por toda Europa y Norteamérica.

A principios de este mes, My Chemical Romance tocó en Nueva Zelanda y Australia antes de ofrecer sus últimos dos conciertos en Japón. Por el momento, la banda no ha confirmado ninguna otra fecha en directo ni ha hablado de nueva música.

Durante su concierto en Osaka, My Chemical Romance tocó canciones de su catálogo, incluyendo “Foundations Of Decay”, la única canción nueva lanzada desde que la banda se reunió, y la inédita “noise jam / Everybody Hates The Eagles”.

Tras cerrar el espectáculo con “Vampires Will Never Hurt You”, MCR abandonó el escenario sin decir una sola palabra, dejando un parche de batería con el mensaje “Endless Night” escrito en él.

Antes del concierto, el guitarrista Frank Iero acudió a Instagram y escribió: “Esta noche es nuestra (última) noche Osaka…” junto a la foto de una cucaracha muerta que etiquetó como My Chemical Romance.

Y aunque de momento no hay palabra sobre los próximos planes en la agenda de My Chemical Romance, los fans de todo el mundo se muestran positivos pues no creen que esto será lo último que sabremos del grupo.

Mientras esperamos por nuevas noticias, disfruta por aquí de la actuación que Gerard Way y compañía ofrecieron como parte del festival Corona Capital 2022.